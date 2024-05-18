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Продовження УПЛ 18-19 травня: повний розклад матчів двадцять дев'ятого туру

Фото: "Спортклубівці" перемоги "Шахтар" восени (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга одним суботнім поєдинком розпочне передостанній тур сезону 2023/24. Його програма розтягнеться всього на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Відкриватимуть тур у столиці. Київське "Динамо" прийме криворізький "Кривбас" о 15:30.

Решта матчів заплановані на неділю. О 13-й годині пролунає стартовий свисток у поєдинку черкаського ЛНЗ проти "Зорі" з Луганська. Ще шість протистоянь розпочнуться о 15:30. У них гратимуть команди, що змагаються за місця в єврокубках або виживання.

"Рух" у Львові прийме одеський "Чорноморець", а достроковий чемпіон – донецький "Шахтар" проекзаменує "Дніпро-1". Натомість житомирське "Полісся" гостюватиме в харківського "Металіста 1925". Тим часом полтавська "Ворскла" прийме "Оболонь" з Києва, рівненський "Верес" зустрінеться з "Олександрією", а закарпатський "Минай" протистоятиме "Колосу" з Ковалівки.

Більшість поєдинків покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 29-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Динамо" – "Кривбас", 18 травня, 15:30
  • ЛНЗ – "Зоря", 19 травня, 13:00
  • "Рух" – "Чорноморець", 19 травня, 15:30
  • "Ворскла" – "Оболонь", 19 травня, 15:30
  • "Верес" – "Олександрія", 19 травня, 15:30
  • "Минай" – "Колос", 19 травня, 15:30
  • "Металіст 1925" – "Полісся", 19 травня, 15:30
  • "Дніпро-1" – "Шахтар", 19 травня, 15:30

 

До слова, раніше "Шахтар" здобув Кубок України у фіналі з "Ворсклою".

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