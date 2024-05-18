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Продолжение УПЛ 18-19 мая: полное расписание матчей двадцать девятого тура

Фото: "Спортклубовцы" победы "Шахтер" осенью (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига одним субботним поединком начнет предпоследний тур сезона 2023/24. Его программа растянется всего на два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут в столице. Киевское "Динамо" примет криворожский "Кривбасс" в 15:30.

Остальные матчи запланированы на воскресенье. В 13 часов прозвучит стартовый свисток в поединке черкасского ЛНЗ против "Зари" из Луганска. Еще шесть противостояний начнутся в 15:30. В них сыграют команды, борющиеся за места в еврокубках либо выживание.

"Рух" во Львове примет одесский "Черноморец", а досрочный чемпион – донецкий "Шахтер" – проэкзаменует "Днепр-1". В свою очередь житомирское "Полесье" будет гостить у харьковского "Металлиста 1925". Тем временем полтавская "Ворскла" примет "Оболонь" из Киева, ровненский "Верес" встретится с "Александрией", а закарпатский "Минай" будет противостоять "Колосу" из Ковалевки.

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 29-го тура Премьер-лиги:

  • "Динамо" – "Кривбасс", 18 мая, 15:30
  • ЛНЗ - "Заря", 19 мая, 13:00
  • "Рух" – "Черноморец", 19 мая, 15:30
  • "Ворскла" – "Оболонь", 19 мая, 15:30
  • "Верес" – "Александрия", 19 мая, 15:30
  • "Минай" – "Колос", 19 мая, 15:30
  • "Металлист 1925" – "Полесье", 19 мая, 15:30
  • "Днепр-1" – "Шахтер", 19 мая, 15:30

 

К слову, ранее "Шахтер" завоевал Кубок Украины в финале с "Ворсклой".

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