Продолжение УПЛ 18-19 мая: полное расписание матчей двадцать девятого тура

Открывать тур будут в столице. Киевское "Динамо" примет криворожский "Кривбасс" в 15:30.

Остальные матчи запланированы на воскресенье. В 13 часов прозвучит стартовый свисток в поединке черкасского ЛНЗ против "Зари" из Луганска. Еще шесть противостояний начнутся в 15:30. В них сыграют команды, борющиеся за места в еврокубках либо выживание.

"Рух" во Львове примет одесский "Черноморец", а досрочный чемпион – донецкий "Шахтер" – проэкзаменует "Днепр-1". В свою очередь житомирское "Полесье" будет гостить у харьковского "Металлиста 1925". Тем временем полтавская "Ворскла" примет "Оболонь" из Киева, ровненский "Верес" встретится с "Александрией", а закарпатский "Минай" будет противостоять "Колосу" из Ковалевки.

Большинство поединков покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 29-го тура Премьер-лиги: