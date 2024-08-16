Продовження УПЛ 16-18 серпня: повний розклад матчів третього туру

Розпочнеться тур в Одесі, де місцевий "Чорноморець" прийме ковалівський "Колос" (15:30). Натомість о 18-й годині полтавська "Ворскла" зустрінеться зі столичною "Оболонню".

У суботу першими зіграють "Зоря" з Луганська та "Олександрія" (13:00). На 15:30 запланований поєдинок житомирського "Полісся" проти "Інгульця" з Петрова. Центральний матч туру відбудеться у Львові – "Карпати" з 18-ї години прийматимуть київське "Динамо".

У неділю два матчі розпочнуться о 15:30. Рівненський "Верес" у цей час вийде на старт протистояння з криворізьким "Кривбасом", а черкаський ЛНЗ зустрінеться зі львівським "Рухом". Закриватимуть тур о 18:00 столичний "Лівий Берег" і донецький "Шахтар".

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 3-го туру Прем'єр-ліги: