"Кривбас" вдруге програв "Вікторії" в Лізі Європи та вилетів до Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд

"Вікторія" – "Кривбас" – 1:0 (перший матч – 2:1)

Гол: Вашулін, 52

Підопічні Юрія Вернидуба після домашньої поразки взялися атакувати з перших хвилин. Перший момент виник на 4-й хвилині – Романчук головою пробив повз стійку після навісу Микитишина. Належного розвитку цей епізод, однак, не отримав.

Новий спалах активності від криворіжців припав на кінцівку тайму. Спершу Микитишин протягнув м'яч флангом і не зміг переграти голкіпера, а Кузик на добиванні пробив мимо. А згодом Аду наважився на удар із дистанції, але лише розім'яв Тврдоня.

На старті ж другої половини Дібанго не влучив із гострого кута після прострілу Кузика. Відповідь "Вікторії" була фактично миттєвою. На 52-й хвилині господарі оформили хрестоматійний гол – Шульц подав із правого флангу, а Вашулін замкнув дальню стійку.

Відразу ж пльзенці могли подвоїти перевагу. Той же Вашулін увірвався в штрафний ліворуч, обійграв Кліщука та з гострого кута пробив у стійку! Пізніше Две після стандарту з рикошетом відправив м'яч мимо воріт. А під завісу зустрічі Видра під кутом не зміг влучити в рамку.

Зрештою, "Вікторія" втримала переможний рахунок. Пльзенці зіграють у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Натомість "Кривбас" продовжить виступи в Лізі конференцій, де суперником у плей-офф кваліфікації буде севільський "Бетіс". Перший матч – 22 серпня.