Продовження УПЛ 14-16 квітня: повний розклад матчів туру

Великодній тур розпочнеться на Закарпатті 14 квітня. Місцевий "Минай" на рідній арені прийме криворізький "Кривбас". Старт поєдинку о 13:00.

Підхоплять змагальну естафету "Інгулець" із Петрова та ковалівський "Колос" О 14:00 пролунає стартовий свисток у їхній зустрічі в Києві. Ще за годину "Рух" у Львові зустрінеться з київським "Динамо".

У суботу першими на полі ужгородського "Авангарду" зійдуться харківський "Металіст" і "Верес" із Рівного (13:00). На дві години пізніше відбудеться центральний поєдинок туру – луганська "Зоря" у столиці прийме "Дніпро-1". У паралельному матчі "Металіст 1925" із Харкова зустрінеться з "Олександрією".

На Великдень запланували два поєдинки. О 14:00 розпочнеться матч донецького "Шахтаря" та "Львова". Натомість о 15-й одеський "Чорноморець" на домашній арені зійдеться з "Ворсклою" з Полтави.

У лідерах чемпіонату наразі йде "Шахтар" (49 очок, 20 матчів). "Гірників" переслідують "Дніпро-1" (45/19) та "Зоря" (40/20). Зовсім поруч із луганцями "Динамо" (39/20). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Руха", "Металіста" та "Зорі", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 21-го туру Прем'єр-ліги: