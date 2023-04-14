Продолжение УПЛ 14-16 апреля: полное расписание матчей тура

Пасхальный тур начнется на Закарпатье 14 апреля. Местный "Минай" на родной арене примет криворожский "Кривбасс". Старт поединка в 13:00.

Подхватят соревновательную эстафету "Ингулец" из Петрового и ковалевский "Колос" В 14:00 прозвучит стартовый свисток в их встрече в Киеве. Еще час спустя "Рух" во Львове встретится с киевским "Динамо".

В субботу первыми на поле ужгородского "Авангарда" сойдутся харьковский "Металлист" и "Верес" из Ровно (13:00). Через два часа состоится центральный поединок тура – луганская "Заря" в столице примет "Днепр-1". В параллельном матче "Металлист 1925" из Харькова встретится с "Александрией".

На Пасху запланировали два поединка. В 14:00 начнется матч донецкого "Шахтера" и "Львова". В свою очередь в 15 часов одесский "Черноморец" на домашней арене сойдется с "Ворсклой" из Полтавы.

В лидерах чемпионата идет "Шахтер" (49 очков, 20 матчей). "Горняков" преследуют "Днепр-1" (45/19) и "Заря" (40/20). Совсем рядом с луганчанами "Динамо" (39/20). Все поединки, кроме домашних матчей "Руха", "Металлиста" и "Зари", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 21-го тура Премьер-лиги: