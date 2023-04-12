УПЛ: "Шахтар" на останній хвилині дотиснув "Львів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур (перенесений матч)

"Львів" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Гочолейшвілі, 56 (автогол) – Судаков, 61, Келсі, 90+5

Перше впродовж тижня побачення команд розпочалося за невеликої переваги "гірників". Проте, з реальними гольовими нагодами не склалося. Той же Траоре не встиг на перспективний простріл Тотовицького, а постріл Бондаренка кіпер львів'ян перевів на кутовий.

До перерви попереду себе встигли проявити ще Судаков і Степаненко. Перший ледь не закрутив м'яч у ворота прямим ударом із кутового (Юрчук вчасно змістився і відбив), а от удар другого заблокував оборонець. "Містяни" відповіли перед перервою пострілом Бугая над поперечиною.

А от на старті другого тайму стало веселіше. "Львів" повів у рахунку не без частки везіння. Це Богунов на правому фланзі накрутив опонента та навісив у район воротарського майданчика, де Гочолейшвілі намагався вибити м'яч подалі, а натомість забив у власні ворота.

"Шахтар" додав обертів і відігрався вже за п'ять хвилин. Не обійшлося без курйозу й цього разу. Судаков у простій ситуації наважився на удар із дистанції, а м'яч зачепив Грися, трохи дезорієнтував воротаря і влетів у сітку від рук Юрчука – 1:1.

Та нічия з аутсайдером у плани "гірників" не входила, тож команда Ігора Йовічевіча кинулася вперед заради другого гола. Пішли в хід усі атакувальні важелі гранда. Ось Ракицький розрядив гармату в поперечину львів'ян. Далі Траоре пробив поруч зі стійкою, а після удару головою Келсі м'яч пройшов у лічених сантиметрах від площини воріт.

Час ішов, а "Шахтар" так і не забивав. Та все ж "гірники" вирвали перемогу в останній атаці. Судаков із глибини поля подав до карної зони, де Сікан зряче головою скинув у боротьбу, в якій Келсі теж із другого поверху відправив м'яч у сітку – 1:2 у підсумку!

Завдяки перемозі "Шахтар" збереже лідерство в чемпіонаті. Підопічні Йовічевіча набрали 49 очок (20 матчів). В активі "Дніпра-1", який іде другим, 45 пунктів і поєдинок у запасі. Доповнює трійку лідерів луганська "Зоря" – 40 очок (20).