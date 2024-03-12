Продовження УПЛ 12-17 березня: повний розклад матчів двадцять першого туру

Звітний тур розпочнеться посеред тижня через підготовку збірної України до плей-офф за місце на Євро-2024. У вівторок зіграють вітчизняні гранди, щоб 14 березня розпочати збір національної команди в іспанській Марбельї.

О 13-й годині черкаський ЛНЗ прийме "Дніпро-1" на Київщині. Натомість о 15:30 прозвучить стартовий свисток у протистоянні київського "Динамо" та "Зорі" з Луганська. У вечірньому слоті донецький "Шахтар" зустрінеться зі закарпатським "Минаєм" (18:00).

У п'ятницю полтавська "Ворскла" гостюватиме в "Олександрії". Матч розпочнеться о 18-й годині. У суботу відбудуться відразу три поєдинки. Харківський "Металіст 1925" прийме "Рух" зі Львова (13:00). Натомість о 15:30 столична "Оболонь" протистоятиме "Поліссю" з Житомира. На 18:00 запланований матч у Кривому Розі, де "Кривбас" зустрінеться з "Колосом" із Ковалівки. Закриватимуть тур в Одесі, де в неділю "Чорноморець" прийме рівненський "Верес" (15:30).

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 21-го туру Прем'єр-ліги: