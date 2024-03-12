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Продолжение УПЛ 12-17 марта: полное расписание матчей двадцать первого тура

Фото: Команда Александра Шовковского будет экзаменовать "Зарю" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по трем поединкам во вторник начнет очередной тур второй части сезона 2023/24. Программа тура растянется на шесть дней с перерывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Отчетный тур начнется посреди недели из-за подготовки сборной Украины к плей-офф за место на Евро-2024. Во вторник сыграют отечественные гранды, чтобы 14 марта начать сбор национальной команды в испанской Марбелье.

В 13 часов черкасский ЛНЗ примет "Днепр-1" в Киевской области. В свою очередь в 15:30 прозвучит стартовый свисток в противостоянии киевского "Динамо" и "Зари" из Луганска. В вечернем слоте донецкий "Шахтер" встретится с закарпатским "Минаем" (18:00).

В пятницу полтавская "Ворскла" будет гостить у "Александрии". Матч начнется в 18 часов. В субботу состоятся сразу три поединка. Харьковский "Металлист 1925" примет "Рух" из Львова (13:00). В 15:30 столичная "Оболонь" будет противостоять "Полесью" из Житомира. На 18:00 запланирован матч в Кривом Роге, где "Кривбасс" встретится с "Колосом" из Ковалевки. Закрывать тур будут в Одессе, где в воскресенье "Черноморец" примет ровненский "Верес" (15:30).

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 21-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ – "Днепр-1", 12 марта, 13:00
  • "Динамо" – "Заря", 12 марта, 15:30
  • "Шахтер" – "Минай", 12 марта, 18:00
  • "Александрия" – "Ворскла", 15 марта, 18:00
  • "Металлист 1925" – "Рух", 16 марта, 13:00
  • "Оболонь" – "Полесье", 16 марта, 15:30
  • "Кривбасс" – "Колос", 16 марта, 18:00
  • "Черноморец" – "Верес", 17 марта, 15:30

 

К слову, накануне "Полесье" подтвердило отставку Калитвинцева с поста наставника команды.

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