Продолжение УПЛ 12-17 марта: полное расписание матчей двадцать первого тура

Отчетный тур начнется посреди недели из-за подготовки сборной Украины к плей-офф за место на Евро-2024. Во вторник сыграют отечественные гранды, чтобы 14 марта начать сбор национальной команды в испанской Марбелье.

В 13 часов черкасский ЛНЗ примет "Днепр-1" в Киевской области. В свою очередь в 15:30 прозвучит стартовый свисток в противостоянии киевского "Динамо" и "Зари" из Луганска. В вечернем слоте донецкий "Шахтер" встретится с закарпатским "Минаем" (18:00).

В пятницу полтавская "Ворскла" будет гостить у "Александрии". Матч начнется в 18 часов. В субботу состоятся сразу три поединка. Харьковский "Металлист 1925" примет "Рух" из Львова (13:00). В 15:30 столичная "Оболонь" будет противостоять "Полесью" из Житомира. На 18:00 запланирован матч в Кривом Роге, где "Кривбасс" встретится с "Колосом" из Ковалевки. Закрывать тур будут в Одессе, где в воскресенье "Черноморец" примет ровненский "Верес" (15:30).

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 21-го тура Премьер-лиги: