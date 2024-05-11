Продовження УПЛ 11-13 травня: повний розклад матчів двадцять восьмого туру
Українська Прем'єр-ліга трьома поєдинками в суботу розпочне черговий тур другої частини нинішнього сезону. Його програма розтягнеться на три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Відкриватимуть тур у Полтаві. Там о 13-й годині розпочнеться матч "Ворскли" проти закарпатського "Миная".
Натомість о 15:30 пролунає стартовий свисток у зустрічі столичної "Оболоні" та "Руха" зі Львова. Головне ж протистояння всієї весни запланували на 18:00 – донецький "Шахтар" у Класичному прийме київське "Динамо". Поєдинок відбудеться на "Арені Львів".
У неділю – ще три матчі. "Олександрія" прийме "Дніпро-1" о 13-й годині. Поєдинок одеського "Чорноморця" проти "Металіста 1925" із Харкова розпочнеться о 15:30. Битва претендентів на єврокубки між криворізьким "Кривбасом" і "Поліссям" із Житомира призначена на 18:00. Закриватимуть тур у понеділок двома матчами – ковалівський "Колос" о 15:30 прийме ЛНЗ із Черкас, а луганська "Зоря" зустрінеться з "Вересом" із Рівного (18:00).
Більшість поєдинків, зокрема і Класичне, покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.
Перелік матчів 28-го туру Прем'єр-ліги:
- "Ворскла" – "Минай", 11 травня, 13:00
- "Оболонь" – "Рух", 11 травня, 15:30
- "Шахтар" – "Динамо", 11 травня, 18:00
- "Олександрія" – "Дніпро-1", 12 травня, 13:00
- "Чорноморець" – "Металіст 1925", 12 травня, 15:30
- "Кривбас" – "Полісся", 12 травня, 18:00
- "Колос" – ЛНЗ, 13 травня, 15:30
- "Зоря" – "Верес", 13 травня, 18:00
До слова, напередодні "Динамо" в меншості переграло "Шахтар" у Класичному U-19.
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