UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру

Фото: У першому колі "Дніпро-1" розгромив "Динамо" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Чотирма матчами в суботу розпочнеться 17-й тур української Прем'єр-ліги 2022/23. Його програма триватиме лише два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Старт ігрового дня дирекція Прем'єр-ліги запланувала на Закарпатті. Там місцевий "Минай" прийме колишню команду Володимира Шарана – "Олександрію". Стартовий свисток пролунає о 13:00.

На годину пізніше розпочнуться поєдинки у Києві та в селищі Петрове. Луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Динамо" проекзаменує оновлений кадрово "Львів". Натомість "Інгулець" зустрінеться з харківським "Металістом" удома. Нарешті о 15:00 одеський "Чорноморець" поміряється силами з "Металістом 1925".

Центральний матч туру призначений на неділю. Лідер першості – "Дніпро-1" – в Ужгороді прийме київське "Динамо". Старт зустрічі о 13:00. У паралельному поєдинку "Верес" у Рівному зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

О 14:00 криворізький "Кривбас" на рідній арені протистоятиме останньому прдеставнику України в єврокубках – донецькому "Шахтарю". Ще на годину пізніше львівський "Рух" прийме "Колос" із Ковалівки. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Зорі", "Дніпра-1" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Минай" – "Олександрія", 11 березня, 13:00
  • "Зоря" – "Львів", 11 березня, 14:00
  • "Інгулець" – "Металіст", 11 березня, 14:00
  • "Чорноморець" – "Металіст 1925", 11 березня, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Динамо", 12 березня, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 12 березня, 13:00
  • "Кривбас" – "Шахтар", 12 березня, 14:00
  • "Рух" – "Колос", 12 березня, 15:00

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВересВорсклаДинамоМеталлистУПЛШахтарЧемпионат УкраиныДнепр-1ЧерноморецЗаря