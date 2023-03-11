Продовження УПЛ 11-12 березня: повний розклад матчів сімнадцятого туру

Старт ігрового дня дирекція Прем'єр-ліги запланувала на Закарпатті. Там місцевий "Минай" прийме колишню команду Володимира Шарана – "Олександрію". Стартовий свисток пролунає о 13:00.

На годину пізніше розпочнуться поєдинки у Києві та в селищі Петрове. Луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Динамо" проекзаменує оновлений кадрово "Львів". Натомість "Інгулець" зустрінеться з харківським "Металістом" удома. Нарешті о 15:00 одеський "Чорноморець" поміряється силами з "Металістом 1925".

Центральний матч туру призначений на неділю. Лідер першості – "Дніпро-1" – в Ужгороді прийме київське "Динамо". Старт зустрічі о 13:00. У паралельному поєдинку "Верес" у Рівному зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

О 14:00 криворізький "Кривбас" на рідній арені протистоятиме останньому прдеставнику України в єврокубках – донецькому "Шахтарю". Ще на годину пізніше львівський "Рух" прийме "Колос" із Ковалівки. Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Зорі", "Дніпра-1" та "Руха", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги: