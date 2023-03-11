Продолжение УПЛ 11-12 марта: полное расписание матчей семнадцатого тура

Старт игрового дня дирекция Премьер-лиги запланировала на Закарпатье. Там местный "Минай" примет бывшую команду Владимира Шарана – "Александрию". Стартовый свисток раздастся в 13:00.

Часом позже начнутся поединки в Киеве и в поселке Петрово. Луганская "Заря" на столичном стадионе "Динамо" проэкзаменует обновленный кадрово "Львов". "Ингулец" єе встретится с харьковским "Металлистом" дома. Наконец в 15:00 одесский "Черноморец" померяется силами с "Металлистом 1925".

Центральный матч тура назначен на воскресенье. Лидер первенства – "Днепр-1" – в Ужгороде примет киевское "Динамо". Старт встречи в 13.00. В параллельном поединке "Верес" в Ровно встретится с полтавской "Ворсклой".

В 14:00 криворожский "Кривбасс" на родной арене будет противостоять последнему представителю Украины в еврокубках – донецкому "Шахтеру". Еще часом позже львовский "Рух" примет "Колос" из Ковалевки. Все поединки, кроме домашних матчей "Зари", "Днепра-1" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 17-го тура Премьер-лиги: