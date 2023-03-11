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Продолжение УПЛ 11-12 марта: полное расписание матчей семнадцатого тура

Фото: В первом круге "Днепр-1" разгромил "Динамо" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Четырьмя матчами в субботу начнется 17-й тур украинской Премьер-лиги 2022/23. Его программа продлится всего два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Старт игрового дня дирекция Премьер-лиги запланировала на Закарпатье. Там местный "Минай" примет бывшую команду Владимира Шарана – "Александрию". Стартовый свисток раздастся в 13:00.

Часом позже начнутся поединки в Киеве и в поселке Петрово. Луганская "Заря" на столичном стадионе "Динамо" проэкзаменует обновленный кадрово "Львов". "Ингулец" єе встретится с харьковским "Металлистом" дома. Наконец в 15:00 одесский "Черноморец" померяется силами с "Металлистом 1925".

Центральный матч тура назначен на воскресенье. Лидер первенства – "Днепр-1" – в Ужгороде примет киевское "Динамо". Старт встречи в 13.00. В параллельном поединке "Верес" в Ровно встретится с полтавской "Ворсклой".

В 14:00 криворожский "Кривбасс" на родной арене будет противостоять последнему представителю Украины в еврокубках – донецкому "Шахтеру". Еще часом позже львовский "Рух" примет "Колос" из Ковалевки. Все поединки, кроме домашних матчей "Зари", "Днепра-1" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 17-го тура Премьер-лиги:

  • "Минай" – "Александрия", 11 марта, 13:00
  • "Заря" – "Львов", 11 марта, 14:00
  • "Ингулец" – "Металлист", 11 марта, 14:00
  • "Черноморец" – "Металлист 1925", 11 марта, 15:00
  • "Днепр-1" – "Динамо", 12 марта, 13:00
  • "Верес" – "Ворскла", 12 марта, 13:00
  • "Кривбасс" – "Шахтер", 12 марта, 14:00
  • "Рух" – "Колос", 12 марта, 15:00

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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