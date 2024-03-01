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Продовження УПЛ 1-3 березня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

Фото: "Моряки" переграли "Динамо" в першому колі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур весняної частини сезону 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме тур у Житомирі, де місцеве "Полісся" прийме ЛНЗ із Черкас. Матч розпочнеться о 18:00.

На суботу запланували чотири поєдинки. На Закарпатті "Минай" зустрінеться з харківським "Металістом 1925" о 13:00. Натомість на 15:30 призначили матчі київського "Динамо" проти "Чорноморця" з Одеси та полтавської "Ворскли" з "Вересом" із Рівного. О 18-й годині ковалівський "Колос" прийме "Рух" зі Львова.

У неділю першими зіграють у столиці "Оболонь" і "Дніпро-1" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться поєдинок "Олександрії" проти "Зорі" з Луганська. Закриватиме тур центральний матч – донецький "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу.

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Полісся" – ЛНЗ, 1 березня, 18:00
  • "Минай" – "Металіст 1925", 2 березня, 13:00
  • "Динамо" – "Чорноморець", 2 березня, 15:30
  • "Ворскла" – "Верес", 2 березня, 15:30
  • "Колос" – "Рух", 2 березня, 18:00
  • "Оболонь" – "Дніпро-1", 3 березня, 13:00
  • "Олександрія" – "Зоря", 3 березня, 15:30
  • "Шахтар" – "Кривбас", 3 березня, 18:00

 

До слова, раніше Шовковський та Ванат отримали нагороди УПЛ за підсумками туру.

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