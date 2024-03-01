ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продовження УПЛ 1-3 березня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

Житомир, П'ятниця 01 березня 2024 11:30
UA EN RU
Продовження УПЛ 1-3 березня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру Фото: "Моряки" переграли "Динамо" в першому колі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга розпочне черговий тур весняної частини сезону 2023/24 одним поєдинком у п'ятницю. Програма туру розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Стартуватиме тур у Житомирі, де місцеве "Полісся" прийме ЛНЗ із Черкас. Матч розпочнеться о 18:00.

На суботу запланували чотири поєдинки. На Закарпатті "Минай" зустрінеться з харківським "Металістом 1925" о 13:00. Натомість на 15:30 призначили матчі київського "Динамо" проти "Чорноморця" з Одеси та полтавської "Ворскли" з "Вересом" із Рівного. О 18-й годині ковалівський "Колос" прийме "Рух" зі Львова.

У неділю першими зіграють у столиці "Оболонь" і "Дніпро-1" (13:00). Натомість о 15:30 розпочнеться поєдинок "Олександрії" проти "Зорі" з Луганська. Закриватиме тур центральний матч – донецький "Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом" із Кривого Рогу.

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 19-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Полісся" – ЛНЗ, 1 березня, 18:00
  • "Минай" – "Металіст 1925", 2 березня, 13:00
  • "Динамо" – "Чорноморець", 2 березня, 15:30
  • "Ворскла" – "Верес", 2 березня, 15:30
  • "Колос" – "Рух", 2 березня, 18:00
  • "Оболонь" – "Дніпро-1", 3 березня, 13:00
  • "Олександрія" – "Зоря", 3 березня, 15:30
  • "Шахтар" – "Кривбас", 3 березня, 18:00

Продовження УПЛ 1-3 березня: повний розклад матчів дев'ятнадцятого туру

До слова, раніше Шовковський та Ванат отримали нагороди УПЛ за підсумками туру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Ворскла Динамо Оболонь УПЛ Шахтар Чемпионат Украины Черноморец Заря Александрия
NEWS
Коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію: що кажуть у Раді
Коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію: що кажуть у Раді
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня