ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжение УПЛ 1-3 марта: полное расписание матчей девятнадцатого тура

Житомир, Пятница 01 марта 2024 11:30
UA EN RU
Продолжение УПЛ 1-3 марта: полное расписание матчей девятнадцатого тура Фото: "Моряки" обыграли "Динамо" в первом круге (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига начнет очередной тур весенней части сезона 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовать тур будет в Житомире, где местное "Полесье" примет ЛНЗ из Черкасс. Матч начнется в 18:00.

На субботу запланировали четыре поединка. На Закарпатье "Минай" встретится с харьковским "Металлистом 1925" в 13:00. В свою очередь на 15:30 назначили матчи киевского "Динамо" против "Черноморца" из Одессы и полтавской "Ворсклы" с "Вересом" из Ровно. В 18 часов ковалевский "Колос" примет "Рух" со Львова.

В воскресенье первыми сыграют в столице "Оболонь" и "Днепр-1" (13:00). В 15:30 же начнется поединок "Александрии" против "Зари" из Луганска. Закрывать тур будет центральный матч – донецкий "Шахтер" встретится с "Кривбассом" из Кривого Рога.

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 19-го тура Премьер-лиги:

  • "Полесье" – ЛНЗ, 1 марта, 18:00
  • "Минай" – "Металлист 1925", 2 марта, 13:00
  • "Динамо" – "Черноморец", 2 марта, 15:30
  • "Ворскла" – "Верес", 2 марта, 15:30
  • "Колос" – "Рух", 2 марта, 18:00
  • "Оболонь" – "Днепр-1", 3 марта, 13:00
  • "Александрия" – "Заря", 3 марта, 15:30
  • "Шахтер" – "Кривбасс", 3 марта, 18:00

Продолжение УПЛ 1-3 марта: полное расписание матчей девятнадцатого тура

К слову, ранее Шовковский и Ванат получили награды УПЛ по итогам тура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верес Ворскла Динамо Оболонь УПЛ Шахтер Чемпионат Украины Черноморец Заря Александрия
NEWS
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
Когда депутаты примут новый закон о мобилизации: что говорят в Раде
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта