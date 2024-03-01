Продолжение УПЛ 1-3 марта: полное расписание матчей девятнадцатого тура

Украинская Премьер-лига начнет очередной тур весенней части сезона 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Стартовать тур будет в Житомире, где местное "Полесье" примет ЛНЗ из Черкасс. Матч начнется в 18:00.

На субботу запланировали четыре поединка. На Закарпатье "Минай" встретится с харьковским "Металлистом 1925" в 13:00. В свою очередь на 15:30 назначили матчи киевского "Динамо" против "Черноморца" из Одессы и полтавской "Ворсклы" с "Вересом" из Ровно. В 18 часов ковалевский "Колос" примет "Рух" со Львова.

В воскресенье первыми сыграют в столице "Оболонь" и "Днепр-1" (13:00). В 15:30 же начнется поединок "Александрии" против "Зари" из Луганска. Закрывать тур будет центральный матч – донецкий "Шахтер" встретится с "Кривбассом" из Кривого Рога.

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 19-го тура Премьер-лиги: