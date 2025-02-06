Продовження терміну ВЛК для обмежено придатних: коли Рада ухвалить рішення

Більшість обмежено придатних не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Верховна Рада на найближчих засіданнях ухвалить рішення про продовження терміну до 5 червня, щоб вони не платили штрафи.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту про продовження до 5 травня строку проходження ВЛК обмежено придатних", - сказав він.

За його словами, на закритих засіданнях розглядали динаміку, статистику та причини того, що люди не пройшли ВЛК. Зокрема, є суб'єктивні причини. "Тобто наші громадяни, і всі ми відкладаємо на останні дні того чи іншого строку і думаємо, що встигнемо. Потім черги, і фізично не встигаємо", - сказав він.

На його думку, об'єктивні причини полягають в тому, що не зовсім була належним чином забезпечена комунікаційна рамка щодо сигналів для обмежено придатних щодо того, яким чином вони мають це робити: чи самим приходити, чи вони мають отримати повістку.

"Також були проблеми з організацією роботи ВЛК з точки зору черг загалом. І це питання вирішується зараз Міноборони через впровадження електронних механізмів запису на військово-лікарські комісії", - повідомив Веніславський.

Як зазначив депутат, все це в комплексі призвело до того, що менше половини тих, громадян України, які були визнані обмежено придатними, встигли отримати направлення і почати якісь процедури. "А реально пройшло значно менше громадян України",- додав він.

Веніславський заявив, що з точки зору юридичної, невиконання вимог закону - це вже порушення правил військового обліку і за це передбачена адміністративна відповідальність.

"Зараз відповідно прийнято рішення розглянути законопроєкт і продовжити термін. Для того, щоб не притягати до адмінвідповідальності", - сказав він.

За його словами, це потрібно, щоб всі громадяни України, всі хто перебуває в Україні, хто не має інших підстав, щоб не проходити цю комісію, пройшли її і були визнані придатними або непридатними до військової служби.

"Тому я думаю, що на найближчих парламентських засіданнях ми розглянемо ці законопроєкти і будемо їх ухвалювати", - констатував депутат від "Слуги народу".