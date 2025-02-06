Продление срока ВВК для ограниченно пригодных: когда Рада примет решение

Большинство ограниченно пригодных не успели пройти ВВК до 5 февраля. Верховная Рада на ближайших заседаниях примет решение о продлении срока до 5 июня, чтобы они не платили штрафы.

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта о продлении до 5 мая срока прохождения ВВК ограниченно пригодных", - сказал он.

По его словам, на закрытых заседаниях рассматривали динамику, статистику и причины того, что люди не прошли ВВК. В частности, есть субъективные причины: "То есть наши граждане, и все мы откладываем на последние дни того или иного срока и думаем, что успеем. Потом очереди, и физически не успеваем", - сказал он.

По его мнению, объективные причины заключаются в том, что не совсем была должным образом обеспечена коммуникационная рамка относительно сигналов для ограниченно годных относительно того, каким образом они должны это делать: или самим приходить, или они должны получить повестку.

"Также были проблемы с организацией работы ВВК с точки зрения очередей в целом. И этот вопрос решается сейчас Минобороны через внедрение электронных механизмов записи на военно-врачебные комиссии", - сообщил Вениславский.

Как отметил депутат, все это в комплексе привело к тому, что меньше половины тех, граждан Украины, которые были признаны ограниченно пригодными, успели получить направление и начать какие-то процедуры. "А реально прошло значительно меньше граждан Украины",- добавил он.

Вениславский заявил, что с точки зрения юридической, невыполнение требований закона - это уже нарушение правил воинского учета и за это предусмотрена административная ответственность.

"Сейчас соответственно принято решение рассмотреть законопроект и продлить срок. Для того, чтобы не привлекать к админответственности", - сказал он.

По его словам, это нужно, чтобы все граждане Украины, все кто находится в Украине, кто не имеет других оснований, чтобы не проходить эту комиссию, прошли ее и были признаны годными или непригодными к военной службе.

"Поэтому я думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы рассмотрим эти законопроекты и будем их принимать", - констатировал депутат от "Слуги народа".