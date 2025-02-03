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Міноборони про ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді

Понеділок 03 лютого 2025 11:07
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Міноборони про ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді Ілюстративне фото: законопроєкт про ВЛК для обмежено придатних перебуває на фінальній стадії розгляду (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) обмежено придатним, перебуває на фінальній стадії розгляду у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника голови Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За словами Лазуткіна, термін проходження ВЛК відтермінують до 5 червня.

Він додав, що наразі повторне ВЛК пройшли до 27% від тих, хто мав це зробити до 5 лютого. Водночас невиконання або ж несвоєчасне виконання норми кваліфікуватиметься як адміністративне порушення.

Речник Міноборони зауважив, що згідно з новим законопроєктом, повістка з направлення на ВЛК обмежено придатним не передбачається.

"Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+", - пояснив він.

Зокрема повторну ВЛК повинні пройти заброньовані обмежено придатні.

Повторне ВЛК для обмежено придатних

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський скасував статус "обмежено придатних" в Україні, що зобов'язало людей, які раніше мали цей статус, повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025-го.

Як розповіла нещодавно заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, обмежено придатним продовжать термін повторного ВЛК до 5 червня, у зв'язку з чим ТЦК не застосовуватимуть штрафи проти них.

Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони України ВЛК
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