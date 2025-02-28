Продовження санкцій США проти РФ і нові правила виїзду з України: новини за 27 лютого

Трамп вирішив продовжити на рік санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії. Обмеження діятимуть ще щонайменше рік.

"Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації, я продовжую на один рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі №13660", - йдеться в новому указі.

Нові правила виїзду за кордон. Кого з чоловіків стосуються зміни та чи працює "Шлях"

В Україні змінили правила перетину кордону. Вони стосуються військовозобов'язаних чоловіків, які перевозять гумдопомогу або медичні вантажі, заявив у коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, такі зміни стосуються чоловіків-водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних або медичних вантажів для потреб ЗСУ, інших військових формувань або населення України.

Франція з жовтня обговорює з Україною видобуток корисних копалин для ВПК, - Лекорню

Париж і Київ із жовтня 2024-го обговорюють використання українських корисних копалин для оборонної промисловості Франції, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів переговорів із нами, щоб створити витривалість", - зазначив він.

США і РФ зустрілися вдруге за місяць: що відомо про переговори

США та Росія проводять уже другу зустріч за місяць. Сьогодні їхні представники зібралися в Стамбулі і, як офіційно заявлено, обговорять питання "нормалізації роботи посольств" двох країн.

Що відомо про другий раунд переговорів США і РФ - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Ердоган не виключає відправлення турецьких миротворців в Україну, - Bloomberg

Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування, пише Bloomberg.

Анонімні джерела видання повідомили, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на окремих зустрічах.

Рютте заявив, що НАТО готує "додаткові мільярди" допомоги Україні

НАТО готує нову допомогу Україні. Йдеться про "додаткові мільярди", заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За його словами, США і НАТО стають сильнішими і члени Альянсу швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону.