Рютте заявив, що НАТО готує "додаткові мільярди" допомоги Україні

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter (Х).

"Оголошено про значні збільшення та інші на черзі. Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", - зазначив він.

За його словами, США і НАТО стають сильнішими і члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону.

Допомога Україні від НАТО

Альянс допомагає Україні в боротьбі проти російської агресії. Ще в середині 2024 року НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро у 2025-му.

Крім того, не виключалося, що у 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО. На це погодилися багато країн-членів Альянсу.

Уточнимо, що президент США раніше назвав членство України в НАТО "непрактичним", а буквально нещодавно Трамп порадив Україні "забути про НАТО".

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