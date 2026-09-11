Продовження санкцій ЄС проти Росії опинилося під загрозою через вимоги двох країн

Країни Європейського союзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження санкцій проти Росії. Зустріч дипломатів перенесли на понеділок, 14 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у X.
За даними журналіста, посли країн ЄС призначили чергову зустріч на понеділок, 14 вересня - за день до крайнього терміну ухвалення рішення, який спливає 15 вересня.
Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти обмеження з російських бізнесменів.
Словаччина наполягає на виключенні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
Франція також висунула вимогу зняти санкції з Усманова та повністю вилучити його з чорного списку ЄС.
Через ці розбіжності посли знову не змогли досягти консенсусу, що ставить під загрозу своєчасне продовження обмежень.
Нагадаємо, паралельно з дискусіями щодо персональних списків, Європейський Союз вже розробляє новий пакет обмежень проти громадян РФ та "тіньового флоту".
Серед заходів, які готуються до обговорення - додаткові суворі вимоги до пересування дипломатів та жорсткіший контроль поїздок російських громадян країнами ЄС.
Водночас у США також готують рішучі санкційні кроки.
Зокрема, Палата представників США планує розглянути законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії вже наступного тижня.
Очікується, що документ може бути ухвалений простою більшістю голосів.