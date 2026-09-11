Продовження санкцій ЄС проти Росії опинилося під загрозою через вимоги двох країн

Суперечки через російських олігархів

За даними журналіста, посли країн ЄС призначили чергову зустріч на понеділок, 14 вересня - за день до крайнього терміну ухвалення рішення, який спливає 15 вересня.

Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти обмеження з російських бізнесменів.

Словаччина наполягає на виключенні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Франція також висунула вимогу зняти санкції з Усманова та повністю вилучити його з чорного списку ЄС.

Через ці розбіжності посли знову не змогли досягти консенсусу, що ставить під загрозу своєчасне продовження обмежень.