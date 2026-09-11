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Продление санкций ЕС против России оказалось под угрозой из-за требований двух стран

21:00 11.09.2026 Пт
2 мин
Все решится за день до дедлайна
aimg Сергей Козачук
Фото: в ЕС отложили решение по санкциям против РФ (Getty Images)

Страны Европейского союза снова не смогли достичь согласия по продлению санкций против России. Встреча дипломатов была перенесена на понедельник, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X.

Споры из-за российских олигархов

По данным журналиста, послы стран ЕС назначили очередную встречу на понедельник, 14 сентября - за день до крайнего срока принятия решения, истекающего 15 сентября.

Главным камнем преткновения остаются требования отдельных государств снять ограничения с российских бизнесменов.

Словакия настаивает на исключении из санкционного списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Франция также потребовала снять санкции с Усманова и полностью изъять его из черного списка ЕС.

Из-за этих разногласий послы снова не смогли достичь консенсуса, что ставит под угрозу своевременное продление ограничений.

Западные партнеры усиливают давление на РФ

Напомним, параллельно с дискуссиями по персональным спискам, Европейский Союз уже разрабатывает новый пакет ограничений против граждан РФ и "теневого флота".

Среди готовящихся к обсуждению мероприятий - дополнительные строгие требования к передвижению дипломатов и более жесткий контроль поездок российских граждан по странам ЕС.

В то же время, в США также готовят решительные санкционные шаги.

В частности, Палата представителей США планирует рассмотреть законопроект об "адских санкциях" против России уже на следующей неделе.

Ожидается, что документ может быть принят простым большинством голосов.

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