Продление санкций ЕС против России оказалось под угрозой из-за требований двух стран

Западные партнеры усиливают давление на РФ

Напомним, параллельно с дискуссиями по персональным спискам, Европейский Союз уже разрабатывает новый пакет ограничений против граждан РФ и "теневого флота".

Среди готовящихся к обсуждению мероприятий - дополнительные строгие требования к передвижению дипломатов и более жесткий контроль поездок российских граждан по странам ЕС.

В то же время, в США также готовят решительные санкционные шаги.

В частности, Палата представителей США планирует рассмотреть законопроект об "адских санкциях" против России уже на следующей неделе.

Ожидается, что документ может быть принят простым большинством голосов.