ЄС готує нові обмеження для росіян і "тіньового флоту" РФ, - Bloomberg
ЄС готує нові заходи у відповідь на дії Росії на території країн блоку. Представники держав-членів найближчими тижнями обговорять можливі обмеження, які можуть торкнутися як поїздок громадян РФ, так і роботи російського дипломатичного корпусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел агенції, знайомих із перебігом закритих переговорів, представники країн ЄС зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити можливі пропозиції.
Серед можливих кроків - посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії. Також країни ЄС можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку.
Ще один напрям - розширення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту". Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених Заходом обмежень.
За даними джерел Bloomberg, конкретні пропозиції ще перебувають на стадії обговорення.
У ЄС говорять про новий рівень гібридних атак
Інцидент із безпілотником у Лейпцигу став приводом для нових попереджень європейських лідерів про посилення російської гібридної активності.
Останнім часом Москву також пов'язували з вибухом на залізниці та на заводі в Польщі та ймовірною змовою з метою саботажу італійського заводу.
Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін у четвер заявив, що Росія "стає дедалі більш безрозсудно" на території ЄС.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні також закликала європейські країни враховувати нову реальність.
"Європейці зіткнулися з гіркою правдою, що це нова норма", - заявила вона журналістам.
Контекст матеріалу
Раніше ми писали, що Німеччина вже здійснила кроки у відповідь на спробу диверсії у Лепцигу. Федеральний уряд вирішив закрити російське генеральне консульство в Бонні, скасувати угоду про будівництво культурного центру в Берліні, посилити обмеження для громадян із РФ, тиснути на тіньовий флот та ініціювати загальноєвропейські санкції.
Також у ФРН пообіцяли, що Україна отримає ракети та тисячі дронів для стримування РФ.