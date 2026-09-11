Продление санкций ЕС против России оказалось под угрозой из-за требований двух стран

Страны Европейского союза снова не смогли достичь согласия по продлению санкций против России. Встреча дипломатов была перенесена на понедельник, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X.

Из-за этих разногласий послы снова не смогли достичь консенсуса, что ставит под угрозу своевременное продление ограничений.

Франция также потребовала снять санкции с Усманова и полностью изъять его из черного списка ЕС.

Словакия настаивает на исключении из санкционного списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

По данным журналиста, послы стран ЕС назначили очередную встречу на понедельник, 14 сентября - за день до крайнего срока принятия решения, истекающего 15 сентября.

Западные партнеры усиливают давление на РФ

Напомним, параллельно с дискуссиями по персональным спискам, Европейский Союз уже разрабатывает новый пакет ограничений против граждан РФ и "теневого флота".

Среди готовящихся к обсуждению мероприятий - дополнительные строгие требования к передвижению дипломатов и более жесткий контроль поездок российских граждан по странам ЕС.

В то же время, в США также готовят решительные санкционные шаги.

В частности, Палата представителей США планирует рассмотреть законопроект об "адских санкциях" против России уже на следующей неделе.

Ожидается, что документ может быть принят простым большинством голосов.