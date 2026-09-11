ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Продление санкций ЕС против России оказалось под угрозой из-за требований двух стран

21:00 11.09.2026 Пт
2 мин
Все решится за день до дедлайна
aimg Сергей Козачук
Продление санкций ЕС против России оказалось под угрозой из-за требований двух стран Фото: в ЕС отложили решение по санкциям против РФ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Страны Европейского союза снова не смогли достичь согласия по продлению санкций против России. Встреча дипломатов была перенесена на понедельник, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X.

Споры из-за российских олигархов

По данным журналиста, послы стран ЕС назначили очередную встречу на понедельник, 14 сентября - за день до крайнего срока принятия решения, истекающего 15 сентября.

Главным камнем преткновения остаются требования отдельных государств снять ограничения с российских бизнесменов.

Словакия настаивает на исключении из санкционного списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Франция также потребовала снять санкции с Усманова и полностью изъять его из черного списка ЕС.

Из-за этих разногласий послы снова не смогли достичь консенсуса, что ставит под угрозу своевременное продление ограничений.

Западные партнеры усиливают давление на РФ

Напомним, параллельно с дискуссиями по персональным спискам, Европейский Союз уже разрабатывает новый пакет ограничений против граждан РФ и "теневого флота".

Среди готовящихся к обсуждению мероприятий - дополнительные строгие требования к передвижению дипломатов и более жесткий контроль поездок российских граждан по странам ЕС.

В то же время, в США также готовят решительные санкционные шаги.

В частности, Палата представителей США планирует рассмотреть законопроект об "адских санкциях" против России уже на следующей неделе.

Ожидается, что документ может быть принят простым большинством голосов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Санкции против России Евросоюз Российская Федерация Франция
Новости
Оккупанты под Добропольем казнили пленных нацгвардейцев
Оккупанты под Добропольем казнили пленных нацгвардейцев
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech