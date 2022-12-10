Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 10 грудня
У суботу програма чвертьфіналів катарського Мундіалю завершиться двома матчами представників "правої" частини турнірної сітки чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
На 10 грудня запланували два поєдинки 1/4 фіналу. Матчі приймуть Доха та Ель-Хаур.
О 17:00 на поле арени "Аль-Тумама" в катарській столиці вийдуть збірні Марокко та Португалії. "Атлаські леви" вже вибили інших піренейців, перегравши Іспанію у серії пенальті в 1/8 фіналу. Натомість португальці розгромили Південну Корею (6:1).
Зате на стадіоні "Ель-Байт" о 21:00 пролунає стартовий свисток зустрічі між збірною Англії та національною командою Франції. Обидва колективи впевнено здолали першу стадію плей-офф, обігравши сенегальців і поляків відповідно. Переможці матчів суботи зіграють між собою у півфіналі.
"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.
Перелік матчів 10 грудня в1/4 фіналу чемпіонату світу-2022:
- Марокко – Португалія, 10 грудня, 17:00
- Англія – Франція, 10 грудня, 21:00
До слова, напередодні Аргентина перемогла збірну Нідерландів у серії пенальті після результативної нічиєї в основний час.
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