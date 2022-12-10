Продовження плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/4 фіналу Мундіалю 10 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

На 10 грудня запланували два поєдинки 1/4 фіналу. Матчі приймуть Доха та Ель-Хаур.

О 17:00 на поле арени "Аль-Тумама" в катарській столиці вийдуть збірні Марокко та Португалії. "Атлаські леви" вже вибили інших піренейців, перегравши Іспанію у серії пенальті в 1/8 фіналу. Натомість португальці розгромили Південну Корею (6:1).

Зате на стадіоні "Ель-Байт" о 21:00 пролунає стартовий свисток зустрічі між збірною Англії та національною командою Франції. Обидва колективи впевнено здолали першу стадію плей-офф, обігравши сенегальців і поляків відповідно. Переможці матчів суботи зіграють між собою у півфіналі.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 10 грудня в1/4 фіналу чемпіонату світу-2022: