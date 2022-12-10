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Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/4 финала Мундиаля 10 декабря

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Доха, Суббота 10 декабря 2022 10:45
Продолжение плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/4 финала Мундиаля 10 декабря Фото: Сборная Англии играла в полуфинале на ЧМ-2018 (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

В субботу программа четвертьфиналов катарского Мундиаля завершится двумя матчами представителей "правой" части турнирной сетки чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 10 декабря запланировали два поединка 1/4 финала. Матчи примут Доха и Эль-Хаур.

В 17:00 на поле арены "Аль-Тумама" в катарской столице выйдут сборные Марокко и Португалии. "Атласские львы" уже выбили других пиренейцев, обыграв Испанию в серии пенальти в 1/8 финала. В свою очередь ортугальцы разгромили Южную Корею (6:1).

Зато на стадионе "Эль-Байт" в 21:00 прозвучит стартовый свисток встречи между сборной Англии и национальной командой Франции. Оба коллектива уверенно одолели первую стадию плей-офф, обыграв сенегальцев и поляков соответственно. Победители матчей субботы сыграют между собой в полуфинале.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 10 декабря в 1/4 финала чемпионата мира-2022:

  • Марокко – Португалия, 10 декабря, 17:00
  • Англия – Франция, 10 декабря, 21:00

К слову, накануне Аргентина победила сборную Нидерландов в серии пенальти после результативной ничьей в основное время.

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