Збірна Аргентини стала другим півфіналістом Мундіалю після перемоги над Нідерландами

Національна команда Аргентини в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 переграла збірну Нідерландів по пенальті після втрати перемоги в основний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/4 фіналу

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (пенальті – 3:4)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 – Моліна, 35, Мессі, 73 (пенальті)

"Альбіселесте" взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. "Помаранчеві" натомість не надто пручалися, готуючись грати другим номером. Попри територіальну ініціативу, аргентинці організували перший момент лише на 22-й хвилині – Мессі пробив вище воріт після проходу.

А на 35-й латиноамериканська збірна вийшла вперед. Той же Мессі обіграв Аке та видав пас на хід Моліні. Той скористався виходом віч-на-віч із кіпером сповна, пробивши під Ноппертом – 0:1.

Ще до перерви збірна Аргентини могла закріпити власну перевагу. Мессі знову закрутив голову Аке, але пробив у руки воротарю. А після більш-менш спокійного початку другого тайму Лео на 63-й хвилині ледь не забив зі штрафного – м'яч просвистів над правою дев'яткою.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" і, здавалося, поховав останні надії Нідерландів на позитивний результат. Акунья підключився до атаки, хибним замахом обіграв Дюмфріса та впав після контакту з оборонцем – пенальті. До позначки підійшов Мессі та впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Однак, "помаранчеві" не здалися. На 83-й хвилині Бергейс виконав діагональ із правого флангу на Вегхорста, який головою спрямував м'яч точнісінько в дальній кут – 1:2. А далі вони полетіли вперед за камбеком.

Той же Бергейс спочатку влучив в оборонця з кількох метрів, а згодом поцілив у стінку зі штрафного в півколі карної зони. Велике бажання повернутися до гри навіть заважало нідерландцям. Але в останній атаці вони таки забили – Копмайнерс замість удару зі штрафного віддав пас Вегхорсту, а той з близької відстані пробив повз Мартінеса.

Овертайм краще вдався "альбіселесте". Підопічні Ліонеля Скалоні тримали в напрузі "помаранчевих", особливо у фінальні 15 хвилин. Але ні Лаутаро, ані Фернандес, ані Ді Марія переграти Нопперта не зуміли, тож діло перейшло до серії пенальті.

Там Емільяно Мартінес відразу взяв удари ван Дейка та Бергейса. Натомість його партнери по команді – Мессі, Паредес, Монтьєль – були влучними. Та потім промахом повернув інтригу Фернандес. Але Лаутаро Мартінес таки приніс перемогу Аргентині.