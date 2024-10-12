Продовження Ліги націй 12 жовтня: повний розклад матчів суботи

Розпочнеться ігровий день о 16:00 за київським часом. Збірна Литви зустрінеться з Косово. Натомість о 19-й годині національна команда Хорватії прийме Шотландію, а збірна Болгарії протистоятиме Люксембургу.

Ще п'ять поєдинків призначили на 22:00. У рамках Дивізіону A Іспанія проекзаменує національну команду Данії, а збірна Польщі прийме Португалію. Тим часом національна команда Сербії протистоятиме Швейцарії.

Збірна Білорусі в Дивізіоні C зустрінеться з Північною Ірландією. Цей матч відбудеться на нейтральному полі – в угорському Залаегерсегу. Натомість Кіпр прийме національну команду Румунії в Ларнаці.

Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки, окрім зустрічі за участі союзниці країни-агресорки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч Литви проти збірної Косова телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів суботи в 3-му турі Ліги націй 2024/25: