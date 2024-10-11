Україна здобула важку перемогу над збірною Грузії в Лізі націй

Ліга націй, група B1, 3-й тур

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Мудрик, 35

Хоч кадрові зміни й були очікувані, але керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров зумів здивувати. Наприклад, вибором центрбека в пару до Забарного. Ним став оборонець австрійського ЛАСКа Таловєров, а не "американець" Сваток. Дебютант Калюжний вийшов у ролі опорника, а Гуцуляк – праворуч в атаці.

Старт зустрічі вийшов бойовим. Першими момент створили українці – Судаков після передачі Гуцуляка з меж штрафного не поцілив у дальній кут. А далі темп поєдинку збив організаційний прорахунок. На одній з трибун зникло освітлення, а на усунення проблем техніки витратили ледь не 10 хвилин.

Після поновлення матчу заволодіти ініціативою ні збірній України, ні підопічним Віллі Саньйоля не вдавалося. Епіцентр же подій перебував між двома штрафними майданчиками. Тим несподіванішим став гол команди Реброва. Мудрик підхопив м'яч після перехоплення Судакова, змістився на швидкості до півкола штрафного та майстерно поклав у кут воріт!

Пропущений м'яч змусив Грузію іти вперед. Ось Кочорашвілі низовим ударом перевірив пильність Трубіна. У відповідь Шапаренко головою пробив повз після навісу Судакова. Згодом той же Кочорашвілі відправив м'яч вище воріт, а перед самісінькою перервою Какабадзе з гострого кута пробив у воротаря.

З початком другої половини пішов відкритий футбол. "Хрестоносці" організували найгостріший момент, коли Мікаутадзе в боротьбі з опонентом потужно пробив у сітку зі зовнішнього боку. Збірна України відповіла серією стандартів, на фініші одного з яких Мудрик другим темпом пробив із лінії штрафного, але Мамардашвілі встиг зреагувати.

Наступний короткий відрізок був за збірною Грузії. Утім, ні зі штрафного, ні з кількох кутових змусити попрацювати Трубіна не вдалося – щоразу на висоті були партнери голкіпера в оборонній роботі. Найгострішою була спроба Мікаутадзе, але після рикошетів м'яч слухняно пострибав у руки стражу воріт України.

Ребров спробував покращити гру попереду, випустивши Зубкова, Яремчука, а потім і ще одного дебютанта – Назаренка. Ті почали активніше пресингувати грузинських оборонців, але кавказці продовжили йти вперед. Ось Гвеселіані з-за меж штрафного закрутив м'яч у руки Трубіну, а Кварацхелія з перспективного стандарту поцілив у стінку.

На 89-й хвилині "хрестоносці" таки відправили м'яч у сітку. Після невдалого удару від воріт Трубіна Мікаутадзе вивів на вільний простір Кварацхелію, а той виклав м'яч на Кітеїшвілі. Та ще на початковій стадії атаки лідер збірної Грузії опинився в офсайді, тож гол справедливо скасували.

Фінальні хвилини були нервомими, але "синьо-жовті" втримали переможний рахунок і набрали перші очки в турнірі. Збірна України записала в актив 3 пункти та вмикається в перегони за путівку в Дивізіон A. Грузія і Чехія мають по 6 очок, а збірна Албанії – 3. Наступний матч підопічні Реброва зіграють проти чехів 14 жовтня.