Продолжение Лиги наций 12 октября: полное расписание матчей субботы

Начнется игровой день в 16:00 по киевскому времени. Сборная Литвы встретится с Косово. В свою очередь в 19 часов национальная команда Хорватии примет Шотландию, а сборная Болгарии будет противостоять Люксембургу.

Еще пять поединков были назначены на 22:00. В рамках Дивизиона A Испания проэкзаменует национальную команду Дании, а сборная Польши примет Португалию. Тем временем национальная команда Сербии будет противостоять Швейцарии.

Сборная Беларуси в Дивизионе C встретится с Северной Ирландией. Этот матч состоится на нейтральном поле – в венгерском Залаэгерсеге. Кипр же примет национальную команду Румынии в Ларнаке.

Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки, кроме встречи с участием союзника страны-агрессора. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч Литвы против сборной Косово телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей субботы в 3-м туре Лиги наций 2024/25: