Продовження Ліги чемпіонів 5 жовтня: повний розклад матчів середи

Вісьмома матчами у середу продовжиться третій тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Другий день 3-го основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. На австрійській землі в цей час "Зальцбург" протистоятиме загребському "Динамо", а РБ "Лейпциг" зустрінеться зі "Селтіком".
Центральний матч вечора відбудеться у Лондоні. Там місцевий "Челсі" прийме італійський "Мілан" о 22:00. У цей же час інший англійський гранд – "Манчестер Сіті" – вдома екзаменуватиме "Копенгаген". Також до "Бенфіки" завітав у гості "Парі Сен-Жермен", іспанська "Севілья" прийме "Боруссію" з Дортмунда, а "Ювентус" зустрінеться з "Маккабі".
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.
Перелік матчів середи в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
Вівторок став успішним для представників Італії у Лізі чемпіонів. Зокрема, "Наполі" розтрощив "Аякс" на виїзді, а міланський "Інтер" на рідному стадіоні "Джузеппе Меацца" мінімально здолав "Барселону".
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Реала" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.