Продовження Ліги чемпіонів 5 жовтня: повний розклад матчів середи

Другий день 3-го основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. На австрійській землі в цей час "Зальцбург" протистоятиме загребському "Динамо", а РБ "Лейпциг" зустрінеться зі "Селтіком".

Центральний матч вечора відбудеться у Лондоні. Там місцевий "Челсі" прийме італійський "Мілан" о 22:00. У цей же час інший англійський гранд – "Манчестер Сіті" – вдома екзаменуватиме "Копенгаген". Також до "Бенфіки" завітав у гості "Парі Сен-Жермен", іспанська "Севілья" прийме "Боруссію" з Дортмунда, а "Ювентус" зустрінеться з "Маккабі".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Зальцбург" – "Динамо" Загреб, 19:45

РБ "Лейпциг" – "Селтік", 19:45

"Бенфіка" – ПСЖ, 22:00

"Манчестер Сіті" – "Копенгаген", 22:00

"Реал" – "Шахтар", 22:00

"Севілья" – "Боруссія" Дортмунд, 22:00

"Челсі" – "Мілан", 22:00

"Ювентус" – "Маккабі" Хайфа, 22:00

Вівторок став успішним для представників Італії у Лізі чемпіонів. Зокрема, "Наполі" розтрощив "Аякс" на виїзді, а міланський "Інтер" на рідному стадіоні "Джузеппе Меацца" мінімально здолав "Барселону".