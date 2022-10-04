"Інтер" мінімально переграв "Барселону" в Лізі чемпіонів, "Наполі" декласував "Аякс"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група A

"Ліверпуль" – "Рейнджерс" – 2:0

Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пенальті)

"Аякс" – "Наполі" – 1:6

Голи: Кудус, 9 – Распадорі, 18, 47, Ді Лоренцо, 33, Зєліньскі, 45, Кварацхелія, 63, Сімеоне, 81

Вилучення: Тадіч, 73 (А, друга жовта картка)

Група B

"Порту" – "Байєр" – 2:0

Голи: Заїду, 70, Галено, 87

Нереалізований пенальті: Шик, 45 (Б)

Вилучення: Фрімпонг, 88 (Б, пряма червона картка)

"Брюгге" – "Атлетіко" – 2:0

Голи: Сова, 36, Хутгла, 62

Нереалізований пенальті: Грізманн, 76 (А)

Група C

"Інтер" – "Барселона" 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+2

Група D

"Айнтрахт" – "Тоттенхем" – 0:0

У центральному матчі вечора "нерадзуррі" намагалися забити до перерви. Спершу потужний постріл Чалханолглу з-за меж штрафного тер Штеген лише дивом перевів на кутовий. А гол Корреа на 29-й хвилині після передачі Дімарко скасували через офсайд.

Зате на другій доданій до першої половини арбітром хвилині завадити Чалханоглу вже ніхто не зміг. Турецький хавбек у затяжній атаці "Інтера" отримав пас того ж Дімарко в півколі штрафного та розкішно поклав м'яч у нижній кут воріт "Барси". Попри всі намагання, у другому таймі каталонці відігратися так і не зуміли.

Зате інший представник Серії А влаштував справжній розгром в Амстердамі. "Наполі" пропустив першим, коли Кудус підправив у ворота постріл Тейлора після комбінації з Бергхюйсом. Та далі у відповідь "партенопейці" забили "Аяксу" шість (!) голів.

Розпочав феєрію Распадорі, замкнувши в падінні простріл Олівери. Після нього Ді Лоренцо вдало завершив розіграш кутового, а перед перервою Зєліньскі холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після помилки оборони. У другій половині Распадорі швидко оформив дубль, а потім свої нагоди реалізували Кварацхелія і Сімеоне.