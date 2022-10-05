Продолжение Лиги чемпионов 5 октября: полное расписание матчей среды

Восемью матчами в среду продолжится третий тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Второй день 3-й основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. На австрийской земле в это время "Зальцбург" будет противостоять загребскому "Динамо", а РБ "Лейпциг" встретится с "Селтиком".
Центральный матч вечера состоится в Лондоне. Там местный "Челси" примет итальянский "Милан" в 22:00. В это же время другой английский гранд – "Манчестер Сити" – дома будет экзаменовать "Копенгаген". Также к "Бенфике" приехал в гости "Пари Сен-Жермен", испанская "Севилья" примет "Боруссию" из Дортмунда, а "Ювентус" встретится с "Маккаби".
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список матчей среды в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
Вторник стал успешным для представителей Италии в Лиге чемпионов. В частности, "Наполи" разбил "Аякс" на выезде, а миланский "Интер" на родном стадионе "Джузеппе Меацца" минимально одолел "Барселону".
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Реала" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.
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