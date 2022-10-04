ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Новость на русском →
Європа, Вівторок 04 жовтня 2022 11:35
Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка Фото: "Інтер" і "Барселона" зіграють на "Джузеппе Меацца" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться третій тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший день 3-го туру основної сітки Кубка чемпіонів візьме старт о 19:45. У Мюнхені місцева "Баварія" прийме "Вікторію" з Пльзеня, а в Марселі "Олімпік" зустрінеться з лісабонським "Спортінгом".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. До Мілана на поєдинок із "Інтером" завітала іспанська "Барселона". Британське протистояння англійського "Ліверпуля" і шотландського "Рейнджерс" відбудеться на "Енфілді".

Окрім того, франкфуртський "Айнтрахт" прийме лондонський "Тоттенхем", а в Амстердамі зустрінуться "Аякс" і "Наполі". У квартеті B бельгійський "Брюгге" на власному полі зіграє проти "Атлетіко" з Мадрида, а "Порту" чекатиме в гості леверкузенський "Байєр".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Баварія" – "Вікторія" Пльзень, 19:45
  • "Марсель" – "Спортінг", 19:45
  • "Айнтрахт" – "Тоттенхем", 22:00
  • "Аякс" – "Наполі", 22:00
  • "Брюгге" – "Атлетіко", 22:00
  • "Інтер" – "Барселона", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Рейнджерс", 22:00
  • "Порту" – "Байєр", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 4 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Напередодні донецький "Шахтар" полетів у Мадрид на поєдинок із "Реалом". Штаб Йовічевіча взяв до Іспанії 27 виконавців. Суперники посідають перше-друге місця в квартеті F.

До слова, на вихідних "Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі в рамках чемпіонату Англії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атлетіко Баварія Порту Тоттенхэм Барселона Аякс Брюгге Марсель Ливерпуль Ліга чемпіонів Байер Наполи
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії