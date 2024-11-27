Продовження Ліги чемпіонів 27 листопада: повний розклад матчів середи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий день головного єврокубка розпочнеться двома матчами о 19:45 за київським часом. Белградська "Црвена Звезда" прийме німецький "Штутгарт", а "Штурм" із австрійського Граца зустрінеться з іспанською "Жироною" українця Циганкова.

Ще сім поєдинків розпочнуться о 22-й годині. Бірмінгемська "Астон Вілла" протистоятиме туринському "Ювентусу", а італійська "Болонья" прийме французький "Лілль". Тим часом загребське "Динамо" зустрінеться з дортмундською "Боруссією".

Центральний матч вечора відбудеться на Альбіоні. Англійський "Ліверпуль" прийме мадридський "Реал". Французький "Монако" зустрінеться з лісабонською "Бенфікою" голкіпера збірної України Трубіна. Нідерландський ПСВ протистоятиме донецькому "Шахтарю", а шотландський "Селтік" прийме бельгійський "Брюгге".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно в цифровому мовленні T2 транслюватиме матч "Болоньї" та "Лілля".

Перелік матчів середи в 5-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

"Црвена Звезда" – "Штутгарт", 19:45

"Штурм" – "Жирона", 19:45

"Астон Вілла" – "Ювентус", 22:00

"Болонья" – "Лілль", 22:00

"Динамо" З – "Боруссія" Д, 22:00

"Ліверпуль" – "Реал", 22:00

"Монако" – "Бенфіка", 22:00

ПСВ – "Шахтар", 22:00

"Селтік" – "Брюгге", 22:00

Топ-3 матчі 27 листопада в Лізі чемпіонів

Королівський клуб приїхав на "Енфілд" у незвичному становищі. "Реал" із двома поразками поспіль опинився лише в середині зведеної турнірної таблиці єврокубка. Тим часом "Ліверпуль" – єдина команда, що виграла всі чотири поєдинки на старті основного раунду. Мадридці повернули в склад Куртуа, але залишилися без Мілітана, Родріго та Вінісіуса. Час Мбаппе брати роль першої скрипки.

Промисловий Бірмінгем прийме інше цікаве протистояння. "Віллани" на два пункти випереджають "Юве", але прагнуть більшого. Унаї Емері створив такий боєздатний колектив, що бірмінгемці навіть можуть замахнутися на топ-8 задля уникнення додаткових матчів на виліт. Тим більше, "Стара синьйора" після впевненого старту в чемпіонаті та Лізі чемпіонів почала буксувати. Востаннє туринці перемагали ще 2-му турі.

Покращувати результати зобов'язана "Бенфіка". Трубін і компанія класно розпочали, але "просіли" після двох поразок поспіль. Щоправда, мінімальну поразку від мюнхенської "Баварії" можна вважати невдачею з нотками позитиву. Наприклад, загребське "Динамо" пропустило від німців аж 9 м'ячів. "Монако" тишком-нишком набрав 10 очок і всерйоз націлився на першу вісімку команд. "Орли" підберуться впритул, якщо переможуть.