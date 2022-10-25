Продовження Ліги чемпіонів 25 жовтня: повний розклад матчів вівторка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Перший день 5-го туру головного єврокубка візьме старт о 19:45 двома поєдинками. До "Зальцбурга" в гості завітав лондонський "Челсі", а "Севілья" вдома прийме "Копенгаген".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. У Дортмунді місцева "Боруссія" складатиме іспит перед "Манчестер Сіті". Тим часом у Загребі "Динамо" протистоятиме "Мілану", а мадридський "Реал" перевірить готовність РБ "Лейпциг" на виїзді.

Натомість у Лісабоні "Бенфіка" може остаточно розбити всі сподівання туринського "Ювентуса" на плей-офф Кубка чемпіонів. У паралельному ж матчі квартету H "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з хайфським "Маккабі".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Зальцбург" – "Челсі", 19:45

"Севілья" – "Копенгаген", 19:45

"Динамо" Загреб – "Мілан", 22:00

"Селтік" – "Шахтар", 22:00

РБ "Лейпциг" – "Реал", 22:00

"Боруссія" Дортмунд – "Манчестер Сіті", 22:00

ПСЖ – "Маккабі" Хайфа, 22:00

"Бенфіка" – "Ювентус", 22:00

У неділю "Шахтар" полетів до Шотландії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв до Глазго 26 виконавців. Не поїхав із командою фланговий нападник Мар'ян Швед, який зіграв у старті "Шахтаря" у першій зустрічі грандів.