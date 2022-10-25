Продовження Ліги чемпіонів 25 жовтня: повний розклад матчів вівторка
Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться п'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Перший день 5-го туру головного єврокубка візьме старт о 19:45 двома поєдинками. До "Зальцбурга" в гості завітав лондонський "Челсі", а "Севілья" вдома прийме "Копенгаген".
Центральний матч вечора запланований на 22:00. У Дортмунді місцева "Боруссія" складатиме іспит перед "Манчестер Сіті". Тим часом у Загребі "Динамо" протистоятиме "Мілану", а мадридський "Реал" перевірить готовність РБ "Лейпциг" на виїзді.
Натомість у Лісабоні "Бенфіка" може остаточно розбити всі сподівання туринського "Ювентуса" на плей-офф Кубка чемпіонів. У паралельному ж матчі квартету H "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з хайфським "Маккабі".
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.
Перелік матчів вівторка в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Зальцбург" – "Челсі", 19:45
- "Севілья" – "Копенгаген", 19:45
- "Динамо" Загреб – "Мілан", 22:00
- "Селтік" – "Шахтар", 22:00
- РБ "Лейпциг" – "Реал", 22:00
- "Боруссія" Дортмунд – "Манчестер Сіті", 22:00
- ПСЖ – "Маккабі" Хайфа, 22:00
- "Бенфіка" – "Ювентус", 22:00
У неділю "Шахтар" полетів до Шотландії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв до Глазго 26 виконавців. Не поїхав із командою фланговий нападник Мар'ян Швед, який зіграв у старті "Шахтаря" у першій зустрічі грандів.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Селтіка" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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