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"Шахтар" узяв 26 футболістів на матч із "Селтіком" у Лізі чемпіонів

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Глазго, Понеділок 24 жовтня 2022 10:44
"Шахтар" узяв 26 футболістів на матч із "Селтіком" у Лізі чемпіонів Фото: "Гірники" дісталися до Глазго чартерним рейсом (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Шотландії на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти шотландського "Селтіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Селтік" – "Шахтар" відбудеться 25 жовтня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Селтік Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Керманич "гірників" Ігор Йовічевіч розраховує на 26 виконавців. Зокрема, на Туманний Альбіон вирушили 4 голкіпери та 3 нападники. У складі "Шахтар" традиційно опинилося тріо іноземців – бразильський оборонець Тейлор, хорватський півзахисник Джурасек і буркінійський форвард Траоре.

Вітчизняний гранд отримав додатковий відпочинок, пропустивши 9-й тур української Прем'єр-ліги. Поєдинок "гірників" проти "Миная" перенесли на пізніший термін. Натомість "Селтік" у суботу здобув непросту перемогу над "Хартс" (4:3) і зберіг лідерство в чемпіонаті.

Список гравців "Шахтаря" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

&quot;Шахтар&quot; узяв 26 футболістів на матч із &quot;Селтіком&quot; у Лізі чемпіонів

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Ворсклою" і втратило нагоду піднядитися вгору таблицею УПЛ.

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