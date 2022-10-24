"Шахтар" узяв 26 футболістів на матч із "Селтіком" у Лізі чемпіонів

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Шотландії на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти шотландського "Селтіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Селтік" – "Шахтар" відбудеться 25 жовтня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Селтік Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом. Керманич "гірників" Ігор Йовічевіч розраховує на 26 виконавців. Зокрема, на Туманний Альбіон вирушили 4 голкіпери та 3 нападники. У складі "Шахтар" традиційно опинилося тріо іноземців – бразильський оборонець Тейлор, хорватський півзахисник Джурасек і буркінійський форвард Траоре. Вітчизняний гранд отримав додатковий відпочинок, пропустивши 9-й тур української Прем'єр-ліги. Поєдинок "гірників" проти "Миная" перенесли на пізніший термін. Натомість "Селтік" у суботу здобув непросту перемогу над "Хартс" (4:3) і зберіг лідерство в чемпіонаті. Список гравців "Шахтаря" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков