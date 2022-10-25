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Продолжение Лиги чемпионов 25 октября: полное расписание матчей вторника

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Европа, Вторник 25 октября 2022 11:18
Продолжение Лиги чемпионов 25 октября: полное расписание матчей вторника Фото: Фил Фоден в Манчестере "Боруссии" не забил (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется пятый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый день 5-го тура главного еврокубка стартует в 19:45 двумя поединками. К "Зальцбургу" в гости пожаловал лондонский "Челси", а "Севилья" дома примет "Копенгаген".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. В Дортмунде местная "Боруссия" будет сдавать экзамен перед "Манчестер Сити". Тем временем в Загребе "Динамо" будет противостоять "Милану", а мадридский "Реал" проверит готовность РБ "Лейпциг" на выезде.

В Лиссабоне "Бенфика" может окончательно разбить все надежды туринского "Ювентуса" на плей-офф Кубка чемпионов. В параллельном же матче квартета H "Пари Сен-Жермен" встретится с хайфским "Маккаби".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей вторника в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Зальцбург" – "Челси", 19:45
  • "Севилья" – "Копенгаген", 19:45
  • "Динамо" Загреб – "Милан", 22:00
  • "Селтик" – "Шахтер", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Реал", 22:00
  • "Боруссия" Дортмунд – "Манчестер Сити", 22:00
  • ПСЖ - "Маккаби" Хайфа, 22:00
  • "Бенфика" – "Ювентус", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 25 октября: полное расписание матчей вторника

Накануне "Шахтер" вылетел в Шотландию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял в Глазго 26 исполнителей. Не поехал с командой фланговый нападающий Марьян Швед, сыгравший в старте "Шахтера" в первой встрече грандов.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Селтика" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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