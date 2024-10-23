Продовження Ліги чемпіонів 23 жовтня: повний розклад матчів середи

Третій тур загального раунду Ліги чемпіонів 2024/25 продовжиться в середу дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. "Аталанта" з італійського Бергамо прийме шотландський "Селтік", а французький "Брест" зустрінеться з леверкузенським "Байєром".

О 22-й годині стартують ще сім поєдинків. Французький "Лілль" гостюватиме в мадридського "Атлетіко", а центральним протистоянням вечора стане матч іспанської "Барселони" проти мюнхенської "Баварії". Натомість лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна прийме роттердамський "Фейєнорд".

Окрім того, австрійський "Зальцбург" зустрінеться зі загребським "Динамо", поки англійський "Манчестер Сіті" проекзаменує празьку "Спарту". Тим часом німецький РБ "Лейпциг" зустрінеться з англійським "Ліверпулем", а швейцарський "Янг Бойз" прийме міланський "Інтер".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватиме матч "Зальцбурга" проти "Динамо".

Перелік матчів середи в 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів: