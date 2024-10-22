"Шахтар" із прикрим курйозом програв "Арсеналу" в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 3-й тур

"Арсенал" – "Шахтар" – 1:0

Гол: Різник, 29 (автогол)

Нереалізований пенальті: Троссард, 77 (А)

"Каноніри" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Команда Маріно Пушіча вимушено зачинилася на власній половині та намагалася перекрити весь вільний простір поблизу володінь Різника. Проте, перший момент виник на 6-й хвилині – Калафйорі з відскоку після стандарту пробив над воротами.

Утім, поступово "гірники" зуміли відсунути гру подалі від власних воріт. До середини першої половини "Шахтар" навіть організував кілька "вилазок" на чужу половину. Щоправда, без особливої гостроти. "Арсенал" на таку сміливість відреагував посиленням тиску.

Ось Троссард на ближній стійці відправив м'яч повз ворота після прострілу Мартінеллі. Далі Калафйорі розім'яв голкіпера дальнім ударом. А на 29-й хвилині лондонці відкрили рахунок. Не обійшлося без курйозу – Мартінеллі хитнув Коноплю, пробив у ближню стійку, а м'яч від неї влучив у Різника та закотився у ворота.

"Арсенал" після забитого м'яча продовжив контролювати ситуацію. До перерви двічі небезпеку створив Жезус. Спершу бразилець перспективно віддав на Гаверца, та удар німця заблокував Матвієнко, а згодом не зміг переграти воротаря діагональним ударом. "Шахтар" відповів дальнім пострілом Егіналдо – далеко від рамки.

Зі стартом другої половини ролі команд не змінилися. "Каноніри" продовжили накочувати серію позиційних атак на володіння Різника. Один із таких випадів завершився ударом Троссарда головою повз стійку, а постріл Мартінеллі в дотик згодом кіпер перевів на кутовий.

"Шахтар" додав у сміливості в районі 60-ї хвилини. Спершу на ударній позиції в центрі штрафного опинився Егіналдо, та під спробу бразильця пробити вчасно кинувся співвітчизник Габріел. Натомість після класного перехоплення "гірника" неготовим до передачі в атаку виявився Педрінью.

Новий курйоз трапився на 75-й хвилині. Бондар вибив на кутовий простріл із лівого флангу "канонірів". Однак, подавати кутовий лондонцям не довелося. Арбітра покликали подивитися повтор епізоду, де він чітко поміти гру рукою оборонця – пенальті. До позначки підійшов Троссард, але переграти Різника не зумів!

Натхненний цим епізодом "Шахтар" пішов уперед. Упродовж однієї атаки оборона "Арсенала" заблокувала удари Педрінью і Бондаренка. Далі Судаков із-за меж штрафного відправив м'яч вище воріт. Згодом простріл Педро Енріке вчасним виходом із рамки перервав Райя. Він же ефектно парирував удар Педрінью в доданий час.

Зрештою, змінити цифри на табло жодній з команд не вдалося. "Гірники" зазнали другої поразки поспіль в турнірі та залишаються з одним набраним пунктом в активі. Англійський гранд записав в актив 7 очок і йде серед лідерів основного раунду.