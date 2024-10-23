Продолжение Лиги чемпионов 23 октября: полное расписание матчей среды
Третий тур общего раунда Лиги чемпионов 2024/25 продолжится в среду девятью поединками в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Открывать программу дня будут два матча в 19:45 по киевскому времени. "Аталанта" из итальянского Бергамо примет шотландский "Селтик", а французский "Брест" встретится с леверкузенским "Байером".
В 22 часа стартуют еще семь поединков. Французский "Лилль" будет гостить у мадридского "Атлетико", а центральным противостоянием вечера станет матч испанской "Барселоны" против мюнхенской "Баварии". Зато лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина примет роттердамский "Фейеноорд".
Кроме того, австрийский "Зальцбург" встретится с загребским "Динамо", пока английский "Манчестер Сити" проэкзаменует пражскую "Спарту". Тем временем немецкий РБ "Лейпциг" встретится с английским "Ливерпулем", а швейцарский "Янг Бойз" примет миланский "Интер".
Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно будет транслировать матч "Зальцбурга" против "Динамо".
Список матчей среды в 3-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
- "Аталанта" – "Селтик", 19:45
- "Брест" – "Байер", 19:45
- "Атлетико" – "Лилль", 22:00
- "Барселона" – "Бавария", 22:00
- "Бенфика" – "Фейеноорд", 22:00
- "Зальцбург" – "Динамо" З, 22:00
- "Манчестер Сити" – "Спарта", 22:00
- РБ "Лейпциг" – "Ливерпуль", 22:00
- "Янг Бойз" – "Интер", 22:00
К слову, накануне "Реал" фестивально победил "Боруссию" в Лиге чемпионов.
Напомним, донецкий "Шахтер" минимально проиграл "Арсеналу" на Альбионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.