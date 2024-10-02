Продовження Ліги чемпіонів 2 жовтня: повний розклад матчів середи

Розіграш основного раунду оновленої Ліги чемпіонів продовжиться в середу дев'ятьма поєдинками в різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Відкриватимуть ігровий вечір два поєдинки в 19:45 за київським часом. Іспанська "Жирона" Віктора Циганкова прийме роттердамський "Фейєнорд", а донецький "Шахтар" протистоятиме "Аталанті" з Бергамо.

На 22:00 запланували ще 7 матчів. Бірмінгемська "Астон Вілла" зустрінеться з мюнхенською "Баварією", а лісабонська "Бенфіка" та мадридський "Атлетіко" влаштують піренейські розбірки. Загребське "Динамо" вдома гратиме проти французького "Монако".

Натомість англійський "Ліверпуль" прийме італійську "Болонью". Мадридський "Реал" гостюватиме у французького "Лілля", а туринський "Ювентус" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг". Нарешті "Штурм" із австрійського Граца протистоятиме бельгійському "Брюгге".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 матч "Штурма" проти "Брюгге" покаже телеканал "MEGOGO Спорт".

Перелік матчів середи в 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів: