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Продолжение Лиги чемпионов 2 октября: полное расписание матчей среды

Европа, Среда 02 октября 2024 11:55
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Продолжение Лиги чемпионов 2 октября: полное расписание матчей среды Фото: "Болонья" и "Шахтер" теперь погонятся за "Ливерпулем" и "Аталантой" соответственно (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Розыгрыш основного раунда обновленной Лиги чемпионов продолжится в среду девятью поединками в разных уголках Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Открывать игровой вечер будут два поединка в 19:45 по киевскому времени. Испанская "Жирона" Виктора Цыганкова примет роттердамский "Фейеноорд", а донецкий "Шахтер" будет противостоять "Аталанте" из Бергамо.

На 22:00 запланировали еще 7 матчей. Бирмингемская "Астон Вилла" встретится с мюнхенской "Баварией", а лиссабонская "Бенфика" и мадридский "Атлетико" устроят пиренейские разборки. Загребское "Динамо" дома сыграет против французского "Монако".

В свою очередь английский "Ливерпуль" примет итальянскую "Болонью". Мадридский "Реал" будет гостить у французского "Лилля", а туринский "Ювентус" встретится с немецким РБ "Лейпциг". Наконец "Штурм" из австрийского Граца будет противостоять бельгийскому "Брюгге".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Штурма" против "Брюгге" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".

Список матчей среды во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

  • "Жирона" – "Фейеноорд", 19:45
  • "Шахтер" – "Аталанта", 19:45
  • "Астон Вилла" – "Бавария", 22:00
  • "Бенфика" – "Атлетико", 22:00
  • "Динамо" Загреб – "Монако", 22:00
  • "Ливерпуль" – "Болонья", 22:00
  • "Лилль" – "Реал", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Ювентус", 22:00
  • "Штурм" – "Брюгге", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 2 октября: полное расписание матчей среды

К слову, утром анонсировали поединок "Шахтера" и "Аталанты" в Лиге чемпионов.

Напомним, накануне "Арсенал" уверенно обыграл ПСЖ во 2-м туре турнира.

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