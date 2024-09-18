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Продовження Ліги чемпіонів 18 вересня: повний розклад матчів середи

Фото: "Гірники" випробували газон арени "Ренато Даль'Ара" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Основна сітка нового сезону Ліги чемпіонів продовжиться в середу шістьма матчами в різних європейських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Два поєдинки заплановані на 19:45 за київським часом. Італійська "Болонья" прийме донецький "Шахтар", а празька "Спарта" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом".

Наступні чотири поєдинки розпочнуться о 22:00. Дортмундська "Боруссія" гостюватиме в бельгійського "Брюгге". У центральному ж протистоянні вечора відбудеться рімейк позаминулого фіналу Ліги чемпіонів – англійський "Манчестер Сіті" прийме міланський "Інтер".

Цікавий матч відбудеться в Парижі – "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з іспанською "Жироною" Віктора Циганкова. Натомість шотландський "Селтік" прийме братиславський "Слован" у Глазго.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч "Брюгге" проти "Боруссії" Д.

Перелік матчів середи в 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

  • "Болонья" – "Шахтар", 19:45
  • "Спарта" – "Зальцбург", 19:45
  • "Брюгге" – "Боруссія" Д, 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Інтер", 22:00
  • ПСЖ – "Жирона", 22:00
  • "Селтік" – "Слован", 22:00

 

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Болоньї" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні "Баварія" розтрощила "Динамо" Загреб на старті турніру.

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