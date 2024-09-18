Продовження Ліги чемпіонів 18 вересня: повний розклад матчів середи

Два поєдинки заплановані на 19:45 за київським часом. Італійська "Болонья" прийме донецький "Шахтар", а празька "Спарта" зустрінеться з австрійським "Зальцбургом".

Наступні чотири поєдинки розпочнуться о 22:00. Дортмундська "Боруссія" гостюватиме в бельгійського "Брюгге". У центральному ж протистоянні вечора відбудеться рімейк позаминулого фіналу Ліги чемпіонів – англійський "Манчестер Сіті" прийме міланський "Інтер".

Цікавий матч відбудеться в Парижі – "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з іспанською "Жироною" Віктора Циганкова. Натомість шотландський "Селтік" прийме братиславський "Слован" у Глазго.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 безкоштовно покаже матч "Брюгге" проти "Боруссії" Д.

Перелік матчів середи в 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів: