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Продолжение Лиги чемпионов 18 сентября: полное расписание матчей среды

Фото: "Горняки" опробовали газон арены "Ренато Даль'Ара" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Основная сетка нового сезона Лиги чемпионов продолжится в среду шестью матчами в разных европейских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Два поединка запланированы на 19:45 по киевскому времени. Итальянская "Болонья" примет донецкий "Шахтер", а пражская "Спарта" встретится с австрийским "Зальцбургом".

Следующие четыре поединка начнутся в 22:00. Дортмундская "Боруссия" будет гостить у бельгийского "Брюгге". В центральном же противостоянии вечера состоится римейк позапрошлого финала Лиги чемпионов – английский "Манчестер Сити" примет миланский "Интер".

Интересный матч состоится в Париже – "Пари Сен-Жермен" встретится с испанской "Жироной" Виктора Цыганкова. В свою очередь шотландский "Селтик" примет братиславский "Слован" в Глазго.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Телеканал "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 бесплатно покажет матч "Брюгге" против "Боруссии" Д.А.

Список матчей среды в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

  • "Болонья" – "Шахтер", 19:45
  • "Спарта" – "Зальцбург", 19:45
  • "Брюгге" – "Боруссия" Д, 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Интер", 22:00
  • ПСЖ – "Жирона", 22:00
  • "Селтик" – "Слован", 22:00

 

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Болоньи" в Лиге чемпионов.

Напомним, накануне "Бавария" разбила "Динамо" Загреб на старте турнира.

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