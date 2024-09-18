Ліга чемпіонів: "Баварія" розтрощила "Динамо", "Ліверпуль" здолав "Мілан"

Перший ігровий день основної сітки Ліги чемпіонів завершився чотирма матчами. Перемоги здобули мюнхенська "Баварія", англійський "Ліверпуль", мадридський "Реал" і лісабонський "Спортінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Баварія" – "Динамо" Загреб – 9:2

Голи: Кейн, 19 (пенальті), 57, 73 (пенальті), 78 (пенальті), Геррейро, 33, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петковіч, 49, Огівара, 50

"Мілан" – "Ліверпуль" – 1:3

Голи: Пулішіч, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослай, 67

"Реал" – "Штутгарт" – 3:1

Голи: Мбаппе, 46, Рюдігер, 83, Ендрік, 90+5 – Ундав, 68

"Спортінг" – "Лілль" – 2:0

Голи: Дьокереш, 38, Дебаст, 65

Вилучення: Гомес, 40 (Л, друга жовта картка)

Німецький гранд познущався над загребським "Динамо" вдома. До перерви мюнхенці забили тричі – Кейн реалізував одинадцятиметровий, Геррейро класно пробив із льоту, а Олісе замкнув навіс із кутового. "Сині" відповіли двома голами на старті другого тайму: Петковіч забив у падінні, а Огівара реалізував "буліт".

Утім, це лише розгнівало "Баварію". До фінального свистка "ротен" оформили ще 6 (!) м'ячів. Кейн двічі реалізував пенальті та ще одного разу зіграв на добиванні. Олісе розібрався з воротарем у межах штрафного. Натомість Сане поклав у кут із лінії штрафного майданчика, а Горецка ефектно пробив головою другим темпом.

На Апеннінах вольову перемогу здобув "Ліверпуль". Мерсисайдці пропустили в дебюті, коли Пулішіч увінчав ударом у дальній кут прорив у штрафний. Англійський гранд забив ще в першому таймі зі стандартів зусиллями центрбеків – Конате замкнув навіс зі штрафного, а ван Дейк вдало відгукнувся на подачу з кутового.

Після перерви глядачі на "Сан-Сіро" побачили лише один забитий м'яч. Це Гакпо прорвався лівим флангом атаки "Ліверпуля" та прострілив у штрафний. А там Собослай в дотик відправив м'яч під дальню стійку воріт – 3:1 на користь "червоних" у підсумку.

У другому таймі головні події розгорнулися в Мадриді. На 46-й хвилині Родріго після помилки оборони втік правим краєм і вивів на порожні ворота Мбаппе. "Штутгарт" відповів голом Ундава головою після розіграшу кутового. Під завісу зустрічі "Реал" вирвав перемогу двома голами – Рюдігер замкнув навіс зі стандарту, а юний Ендрік оформив дебютний гол у турніру пострілом із дистанції.

У столиці Португалії "Спортінг" спокійно оформив перемогу над "Ліллем". Лісабонці покарали французьких "догів", забивши по м'ячу в кожному з таймів. На 38-й хвилині Дьокереш підхопив м'яч у штрафному, ефектно розвернувся і поклав сферу в дальній кут. У другій половині Дебаст класно вгатив під поперечину здалеку.