Продовження Ліги чемпіонів 11 грудня: повний розклад матчів середи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ігровий день головного єврокубка розпочнеться двома матчами о 19:45 за київським часом. Мадридський "Атлетіко" прийме братиславський "Слован" українця Данила Ігнатенка, а французький "Лілль" зустрінеться зі "Штурмом" із австрійського Граца.

Ще сім поєдинків розпочнуться о 22-й годині. Нідерландський "Фейєнорд" прийме празьку "Спарту", італійський "Мілан" зіграє з сербською "Црвеною Звездою", а німецький "Штутгарт" вдома протистоятиме швейцарському "Янг Бойз".

У вечірньому слоті два поєдинки команд, за які заявлені українці. Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка вдома зустрінеться з "Монако", а португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна також на своїй арені зіграє з італійською "Болоньєю".

Центральні матчі вечора відбудуться у німецькому Дортмунді, де місцева "Боруссія" прийме іспанську "Барселону", та італійському Турині, в якому "Ювентус" гратиме з "Манчестер Сіті".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно в цифровому мовленні T2 транслюватиме матч "Мілана" та "Црвени Звезди".

Перелік матчів середи в 6-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

19:45, "Атлетіко" – "Слован"

19:45, "Лілль" – "Штурм"

22:00, "Арсенал" – "Монако"

22:00, "Бенфіка" – "Болонья"

22:00, "Боруссія" Д – "Барселона"

22:00, "Мілан" – "Црвена Звезда"

22:00, "Фейєнорд" – "Спарта"

22:00, "Штутгарт" – "Янг Бойз"

22:00, "Ювентус" – "Манчестер Сіті"

Топ-матчі 11 грудня

"Боруссія" в Дортмунді спробує вперше в історії обіграти "Барселону". Раніше команди грали між собою чотири рази. Матчі в Німеччині завершувалися внічию, а на Піренеях тріумфували каталонці.

У семи останніх матчах у всіх турнірах підопічні Нурі Шахіна зазнали лише однієї невдачі, А після успішного виїзду до Загреба в минулому турі ЛЧ (3:0) двічі поспіль зіграли внічию в рамках Бундесліги - спочатку з "Баварією", а потім і з одноклубниками з Менхенгладбаха.

"Барселона" була чудова в жовтні, а ось у листопаді з'явилися непередбачувані труднощі. Підопічні Ганса-Дітера Фліка програли "Реал Сосьєдаду" в Сан-Себастьяні, втратили перемогу з "Сельтою" у Віго, невдало прийняли вдома "Лас-Пальмас". Кілька днів тому теж трапилася осічка, каталонці не втримали переможні цифри на табло в Севільї, де змушені були задовольнятися бойовими 2:2 з нестабільним "Бетісом".

У загальній таблиці ЛЧ суперники мають по 12 балів. "Барселона" розташувалась на шостій сходинці, "Боруссія" – на сьомій.

Для "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли зараз кожний матч, як останній. У дев'яти попередніх поєдинках, "містяни" шість разів поступилися. У п'ятому турі ЛЧ втратили перемогу над "Фейєнордом", маючи перевагу в три м'ячі.

Не ідеальні справи і в "Ювентуса". Команда місяць не може виграти. В останніх десяти матчах підопічні Тіагу Мотти здобули лише дві перемоги, один раз програли та сім поєдинків звели внічию. У вихідні в Серії А "чорно-білі" були дуже близькі до того, щоб зазнати першої поразки в національному чемпіонаті. Але наприкінці відіграли в "Болоньї" два м'ячі.

У Лізі чемпіонів "Ювентус" і "Манчестер Сіті" йдуть нога в ногу – у обох команд по вісім очок.