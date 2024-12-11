Непереможний "Ліверпуль", перша поразка "Інтера", італійський тріумф "Реала": головне у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 6-й тур

"Жирона" – "Ліверпуль" – 0:1

Гол: Салах, 63 (пенальті)

"Аталанта" – "Реал" – 2:3

Голи: Де Кетеларе, 45+2 (пенальті), Лукман, 65 – Мбаппе, 10, Вінісіус, 56, Беллінгем, 59

"Байєр" – "Інтер" – 1:0

Гол: Мукіеле, 90

"Шахтар" – "Баварія" – 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70 (пенальті), 90+3, Мусіала, 87

"Зальцбург" – ПСЖ – 0:3

Голи: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дує, 85

"Лейпциг" – "Астон Вілла" – 2:3

Голи: Опенда, 27, Баумгартнер, 62 – Макгінн, 3, Дуран, 52, Барклі, 85

"Брест" – ПСВ – 1:0

Гол: Ле Кардіналь, 43

"Брюгге" – "Спортінг" – 2:1

Голи: Куарежма, 24 (автогол), Нільсен, 84 – Катаму, 3

"Динамо" Загреб – "Селтік" – 0:0

Шоста перемога "Ліверпуля". Лідер основного етапу ЛЧ свій поєдинок розпочав трохи раніше, ніж головні суперники. У каталонській Жироні він мінімально здолав місцеву команду, яка змушена грати без травмованого українця Віктора Циганкова. Єдиний гол на 63-й хвилині із пенальті забив Салах. Для нього це був 227-й м'яч у футболці "Ліверпуля" у кар'єрі.

Фото: Мохамед Салах (https://x.com/lfc)

"Аталанта" не змогла взяти реванш у "Реала" за поразку в Суперкубку УЄФА. Вже на 10-й хвилині рахунок відкрив Мбаппе. На 36-й хвилині француз отримав травму та був замінений. "Аталанта" відігралась з пенальті у компенсований до першого тайму час. Проте у другій половині гри Вінісіус та Беллінгем відзначилися голами протягом трьох хвилини. Італійці зуміли лише скоротити відставання. "Аталанта" вперше поступилась у ЛЧ та перервала свою серію у дев'ять перемог у всіх турнірах. Наш Андрій Лунін провів матч у запасі "Реала".

Фото: Кіліан Мбаппе (x.com/realmadrid)

Вперше програв у головному єврокубку і міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі тримались у поєдинку з леверкузенським "Байєром" до 90-ї хвилини, але стали черговою жертвою "байєр-тайму". Перемогу чемпіону Німеччини приніс Мукієле. З поразкою "Інтер" утратив друге місце у турнірній таблиці й опустився на четверте. А другим став саме "Байєр". Український форвард Артем Степанов потрапив до заявки "фармацевтів" в шостому матчі у всіх турнірах поспіль, але на поле не вийшов.

Фото: "Байєр-тайм" знов спрацював (x.com/bayer04)