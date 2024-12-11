Продолжение Лиги чемпионов 11 декабря: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Игровой день главного еврокубка начнется двумя матчами в 19.45 по киевскому времени. Мадридский "Атлетико" примет братиславский "Слован" украинца Даниила Игнатенко, а французский "Лилль" встретится со "Штурмом" из австрийского Граца.

Еще семь поединков начнутся в 22.00. Нидерландский "Фейеноорд" примет пражскую "Спарту", итальянский "Милан" сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а немецкий "Штутгарт" дома будет противостоять швейцарскому "Янг Бойз".

В вечернем слоте два поединка команд, за которые заявлены украинцы. Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко дома встретится с "Монако", а португальская "Бенфика" Анатолия Трубина также на своей арене сыграет с итальянской "Болоньей".

Центральные матчи вечера состоятся в немецком Дортмунде, где местная "Боруссия" примет испанскую "Барселону", и итальянском Турине, в котором "Ювентус" будет играть с "Манчестер Сити".

Все матчи покажет медиасервис MEGOGO – официальный транслятор турнира. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно в цифровом вещании T2 будет транслировать матч "Милана" и "Црвены Звезды".

Список матчей среды в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

19:45, "Атлетико" – "Слован"

19:45, "Лилль" – "Штурм"

22:00, "Арсенал" – "Монако"

22:00, "Бенфика" – "Болонья"

22:00, "Боруссия" Д – "Барселона"

22:00, "Милан" – "Црвена Звезда"

22:00, "Фейеноорд" – "Спарта"

22:00, "Штутгарт" – "Янг Бойз"

22:00 "Ювентус" – "Манчестер Сити"

Топ-матчи 11 декабря

"Боруссия" в Дортмунде попытается впервые в истории обыграть "Барселону". Раньше команды играли между собой четыре раза. Матчи в Германии завершались вничью, а на Пиренеях торжествовали каталонцы.

В семи последних матчах во всех турнирах подопечные Нури Шахина потерпели лишь одну неудачу, А после успешного выезда в Загреб в прошлом туре ЛЧ (3:0) дважды подряд сыграли вничью в рамках Бундеслиги - сначала с "Баварией", а затем и с одноклубниками из Менхенгладбаха.

"Барселона" была великолепна в октябре, а вот в ноябре возникли непредсказуемые трудности. Подопечные Ганса-Дитера Флика проиграли "Реал Сосьедаду" в Сан-Себастьяне, упустили победу с "Сельтой" в Виго, неудачно приняли дома "Лас-Пальмас". Несколько дней назад тоже случилась осечка, каталонцы не удержали победных цифр на табло в Севилье, где вынуждены были довольствоваться боевыми 2:2 с нестабильным "Бетисом".

В общей таблице ЛЧ соперники имеют по 12 баллов. "Барселона" расположилась на шестой строчке, "Боруссия" – на седьмой.

Для "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы сейчас каждый матч, как последний. В девяти предыдущих поединках, "горожане" шесть раз уступили. В пятом туре ЛЧ потеряли победу над "Фейеноордом", имея преимущество в три мяча.

Не идеальны дела и у "Ювентуса". Команда не может выиграть на протяжении месяца. В последних десяти матчах подопечные Тиагу Мотты одержали всего две победы, один раз проиграли и семь поединков свели вничью. В выходные в Серии А "черно-белые" были очень близки к тому, чтобы потерпеть первое поражение в национальном чемпионате. Но в концовке встречи отыграли у "Болоньи" два мяча.

В Лиге чемпионов "Ювентус" и "Манчестер Сити" идут нога в ногу – у обеих команд по восемь очков.