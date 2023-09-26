Продовження Кубка України 26-27 вересня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

Розпочнеться 1/8 фіналу розіграшу Кубка України в передмісті Львова – Винниках. Там "Рух" прийме "Олександрію" о 15:00. Натомість на дві години пізніше розпочнеться поєдинок рівненського "Вереса" проти "Шахтаря" з Донецька.

У середу ж першими на поле сумського стадіону "Ювілейний" вийдуть місцева "Вікторія" і закарпатський "Минай" (14:00). Натомість о 15-й годині "Полісся" в Житомирі поміряється силами з "Дніпром-1". Ще два матчі розпочнуться о 17:00. У столиці відбудеться дербі Києва між "Оболонню" і "Динамо", а в Одесі "Чорноморець" прийме криворізький "Кривбас".

Закриють дводенну програму кубкових поєдинків харківський "Металіст 1925" і "Ворскла" з Полтави. Їхній матч на околиці столиці розпочнеться о 18:30. Останніми в 1/8 фіналу зустрінуться ФСК "Маріуполь" і луганська "Зоря" (12 жовтня).

Наразі відомо про трансляцію трьох поєдинків 1/8 фіналу. Домашні матчі "Вереса" та "Чорноморця" покажуть на офіційних клубних каналах у YouTube. Вартість підписки складе 35 грн. Телеканал "2+2" натомість покаже столичне дербі.

Перелік матчів 1/8 фіналу Кубка України: